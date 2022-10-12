نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تُرحب بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 11:00 صباحاً - متابعة – نغم حسن

رحبت دولة الإمارات بتوصل الجمهورية اللبنانية ودولة إسرائيل لاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية، وثمّنت جهود الوساطة الحثيثة التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية بين البلدين، وأعربت عن الأمل في أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز استقرار المنطقة.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات “وام”، أثنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها على هذا الاتفاق والجهود التي مكّنت تحقيقه مؤكدة أنه خطوة إيجابية وعملية لدفع مسارات الازدهار والتنمية، وتحقيق المصالح الاقتصادية لكلا البلدين.

وأكدت الوزارة أهمية تعاون البلدين لما من شأنه تعزيز المصالح الاقتصادية وتوطيد السلم والأمن الإقليميين.