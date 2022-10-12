محمد بن راشد: البشرية في مرحلة عبور تاريخي نحو مستقبل تحكمه التقنية

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 08:55 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، معرض “جيتكس جلوبال” اليوم، حيث أجرى سموه جولة سريعة على شركات التكنولوجيا العالمية الموجودة.

وقال سموه في تغريدة على “تويتر”: “أثناء زيارتي اليوم لأكبر معرض للتكنولوجيا في العالم “جيتكس جلوبال” بمشاركة 5000 شركة من 90 دولة.. جولة سريعة على شركات التكنولوجيا العالمية الموجودة تؤكد بأن البشرية في مرحلة عبور تاريخي نحو مستقبل تحكمه التقنية.. وتصنع اقتصاده المعرفة.. وتكمن أهم ثرواته في البيانات”.

هذا ويجمع معرض جيتكس 250 كياناً حكومياً تقود المشاريع الرقمية الاستراتيجية والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وهيئات حكومية إماراتية تعمل على تطوير المدن الذكية والمشاريع الرقمية.