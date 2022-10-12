نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد:ناقشت مع بوتين الأزمة الأوكرانية ودعم الجهود الدبلوماسية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 07:56 صباحاً - متابعة – لجين اسماعيل :

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. إن الإمارات تسعى إلى الإسهام في تعزيز أسس السلام والاستقرار في العالم. والعمل على خفض التوترات وايجاد الحلول الدبلوماسية للأزمات.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد: “التقيت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سانت بطرسبورغ. ناقشنا عدداً من القضايا والتطورات محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأزمة الأوكرانية. وأهمية دعم الجهود الدبلوماسية، التي تخدم جميع الأطراف وتحقق السلام والاستقرار في العالم”.