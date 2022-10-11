نشكركم على متابعتكم خبر سفير الإمارات غير المقيم يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس النيجر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 05:55 مساءً - متابعة- بتول ضوا

خلال المراسم التي عقدت في القصر الرئاسي بالعاصمة نيامي قدّم راشد سعيد الشامسي، سفير الدولة لدى جمهورية تشاد، أوراق اعتماده إلى محمد بازوم، رئيس جمهورية النيجر، سفيراً غير مقيم لدى النيجر.

ونقل تحيات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. إلى بازوم، وتمنياتهما لبلاده وشعبه، المزيد من التقدم والازدهار.

وحمّل الرئيس بازوم، السفير تحياته إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً، مزيداً من التطور والنماء.

وتمنى بأن تكلل مهمة السفير بالنجاح والتوفيق في تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين، وتعزيزها في مختلف المجالات. مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

وأعرب الشامسي، عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية النيجر، وحرصه على تعزيز العلاقات وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.

واستعرضا خلال اللقاء، مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية النيجر، وبحث سبل تطويرها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين