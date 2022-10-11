نشكركم على متابعتكم خبر الاتحاد للطيران تطلق أولى رحلاتها إلى غوانزو على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 01:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أطلقت شركة “الاتحاد للطيران”، الناقل الوطني لدولة الإمارات، أولى رحلاتها المنتظمة إلى غوانزو الصينية.

وانطلقت الرحلة الافتتاحية رقم EY868 من مطار أبوظبي الدولي الليلة الماضية بعد مراسم قطع الشريط. والتي حضرها ممثلون عن الحكومتين الإماراتية والصينية. وشركة مطارات أبوظبي، وشركة “ميرال” لإدارة الأصول ومجموعة “الاتحاد للطيران”.

وحطت الرحلة في مطار “غوانزو باجيون الدولي” صباح اليوم الساعة10:25 بالتوقيت المحلي للصين. لتصبح بذلك الاتحاد أول شركة طيران دولية تشغل خدمات للركاب إلى أهم ثلاث وجهات في الصين منذ بدء جائحة كورونا، والتي تشمل بكين وشنغهاي وغوانزو.

ومع إضافة رحلة EY868 المنتظمة بين أبوظبي وغوانزو، ترتفع وجهات الاتحاد للطيران لخدمات المسافرين إلى 67 وجهة على امتداد 45 دولة.

وستتم خدمة تلك الوجهة والتي ستكون بمعدل رحلتين في الأسبوع، عبر طائرة بوينغ 777 المرتبة وفق نظام الدرجتين.