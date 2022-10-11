نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تؤكد دعم الجهود الهادفة إلى خفض التصعيد في أزمة أوكرانيا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 01:56 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة استعدادها التام لدعم الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للأزمة في أوكرانيا، مجددة موقفها المتمثل في الدعوة إلى الدبلوماسية والحوار واحترام قواعد ومبادئ القانون الدولي.

وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، الاثنين، أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، المقررة إلى روسيا غداً، تأتي في إطار سعي دولة الإمارات المستمر للإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم، وتعزيز التعاون المثمر والبنّاء مع القوى الإقليمية والدولية، والتواصل مع كافة الأطراف المعنية في الأزمة بأوكرانيا للمساعدة على التوصل إلى حلول سياسية فاعلة.

ولفتت الوزارة إلى أن المباحثات الثنائية ستتطرق إلى آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالأزمة في أوكرانيا، حيث تسعى الدولة إلى الوصول لتحقيق نتائج إيجابية لخفض التصعيد العسكري والحد من التداعيات الإنسانية، والتوصل إلى تسوية سياسية، لتحقيق السلم والأمن العالميين.