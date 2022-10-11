نشكركم على متابعتكم خبر شاهد.. دبي تشهد أول إقلاع وهبوط للسيارة الكهربائية الطائرة “eVTOL” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 10:56 صباحاً - متابعة – لجين اسماعيل :

شهدت دبي في “سكاي دايف دبي” انطلاق أول رحلة عامة حصرية للسيارة الطائرة الكهربائية “eVTOL موديل X2” التي طورتها حديثاً شركة «إكس بنغ Xpeng» الصينية. وذلك بدعم من الشريك الرسمي “غرفة دبي العالمية” .

وجاء تسيير أول رحلة عامة للسيارة الطائرة X2 ضمن فعاليات معرض «جيتكس جلوبال 2022». حيث قامت السيارة الطائرة بإجراء إقلاعٍ وهبوط عمودي سلس أمام أعين الحضور لمدة 90 ثانية. لتكون الرحلة إيذاناً بفترة جديدة في مستقبل رحلات الطيران القصيرة والتنقل الذكي داخل المدن.

وتمتلك السيارة الطائرة الكهربائية X2 مقعدين بنظام تحكم ذكي مع قدرات متقدمة للطيران الذاتي. وتعتبر الجيل الأحدث من السيارات الطائرة التي طورتها بشكل مستقل شركة «إكس بنغ إيروهت XPENG AEROHT» التابعة لشركة «إكس بنغ».

ولا تصدر X2 أي انبعاثات كربونية أثناء الطيران، ما يجعلها أحد الحلول المستدامة للتنقل القصير، وهي مصممة للطيران ضمن المدن على ارتفاعات منخفضة بسرعة قصوى تصل إلى 130 كيلومتراً في الساعة.

وجاء اختيار دبي كوجهة لتسيير هذه الرحلة للسيارة الطائرة وإطلاقها كابتكار جديد في عالم النقل. كثمرةٍ لجهودٍ حثيثة منذ عام 2021 بذلتها «غرفة دبي العالمية»، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة «غرف دبي». لاستقطاب هذه الشركة الصينية العالمية، وجذب الشركات متعددة الجنسيات إلى الإمارة. ويتوج هذا الإنجاز الجهود التي تبذلها «غرفة دبي العالمية». بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية المعنية للترويج لدبي كبوابةٍ للشركات العالمية إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وحضر حفل تسيير أول رحلة عامة للسيارة الطائرة X2 لي شيوي هانغ، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي. وحسن الهاشمي، مدير عام «غرف دبي» بالإنابة، ومحمد الكمالي، نائب المدير التنفيذي لـ«مؤسسة دبي لتنمية الصادرات»، والدكتور براين جو، الرئيس ونائب رئيس مجلس إدارة شركة «إكس بنغ».

وتعتبر شركة «إكس بنغ» شركة تكنولوجيا صينية عالمية متخصصة بصناعة السيارات الكهربائية وتطوير حلول النقل الذكي، وتعتبر من الشركات العالمية المرموقة المدرجة في بورصة نيويوك وبورصة هونغ كونغ، وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 20.7 مليار دولار.

وجرى تنظيم الرحلة العامة للسيارة الطائرة من قبل شركة «إكس بنغ» بالتعاون مع شريكها الرسمي «غرفة دبي العالمية»، وبدعم من «هيئة دبي للطيران المدني»، و«دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي»، و«مركز دبي التجاري العالمي».

حاضنة للابتكار

أشار حسن الهاشمي إلى أن دبي تثبت مجدداً للعالم أنها أصبحت تحت رؤية قيادتها الرشيدة حاضنة للابتكار والحلول الذكية. ومركز الإبداع العالمي في خدمة الإنسانية والأهداف المستدامة، معتبراً أن اختيار شركة «إكس بنغ» لدبي لإطلاق أحدث حلولها في مجال النقل الذكي والمستدام مؤشر على مكانة دبي وسمعتها كعاصمة للابتكار والتميز والأعمال.

ولفت الهاشمي إلى أن استقطاب الشركات متعددة الجنسيات إلى دبي جزء أساسي من استراتيجية «غرفة دبي العالمية»، التي تركز على جذب واستقطاب 50 شركة متعددة الجنسيات إلى دبي خلال السنوات الثلاث القادمة، معتبراً أن الغرفة مستمرة في جهودها للتعريف بمزايا الاستثمار والتوسع في دبي، ومساعدة الشركات على اتخاذ الإمارة مقراً لنشاطاتهم وعملياتهم.

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