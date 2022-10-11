نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تحتفي بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات مع مصر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 08:55 صباحاً - متابعة _ لمى نصر: تنظم حكومة الإمارات العربية المتحدة احتفالية ضخمة تحت شعار “مصر والإمارات قلب واحد”، وذلك بمناسبة مرور 50 عاماً على العلاقات الإماراتية المصرية. وتضم الاحتفالية مجموعة من الفعاليات المتنوعة على مدى 3 أيام في العاصمة المصرية القاهرة، في إطار الاعتزاز بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط الدولة بجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعباً.