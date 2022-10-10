نشكركم على متابعتكم خبر “الخارجية” تطلق خدمة “وثيقة عودة” الإلكترونية للمسافر الإماراتي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 أكتوبر 2022 09:57 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

أطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي خدمة “وثيقة عودة” الإلكترونية للمسافر الإماراتي التي تمكن المواطن الإماراتي المتواجد خارج الدولة من إصدار الوثيقة في أقلّ من 30 دقيقة ووفق معايير أمنية عالية، وذلك حرصاً من الوزارة على تقديم خدمات استباقية رقمية مبسطة تتماشى مع تطلعات المتعاملين للحصول على الخدمة من أي مكان عبر منصاتها الإلكترونية بكل سهولة ويسر ووفقاً لأعلى معايير الجودة.

وتقدّم الوزارة خدمة “وثيقة عودة” لمواطني دولة الإمارات في حال تلف أو فقدان أو انتهاء الجواز أو للمواليد الجدد، وتأتي هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة تبسيطاً لخدمة إصدار جواز الطوارئ لتقليص وقت المعاملة التي كانت تصل في بعض الحالات لثلاث 3 أيام إلى نصف ساعة فقط، في مرحلة أولى، على أن تصبح خدمة فورية في المستقبل.

كما تمكن الخدمة المسافر الإماراتي من إصدار وثيقة العودة في أي وقت أو مكان وحيثما تواجد لتصله عبر البريد الإلكتروني من دون أي رسوم ومن دون الحاجة إلى زيارة السفارة أو القنصلية للاستلام، وما عليه سوى التقديم على الخدمة من خلال صفحة المسافر الإماراتي على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة www.mofaic.gov.ae أو التطبيق الذكي UAE MOFAIC.