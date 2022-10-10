نشكركم على متابعتكم خبر توقعات طقس الإمارات غداً الثلاثاء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 أكتوبر 2022 08:01 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعاته بأن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للانخفاض، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:00 المد الثاني عند الساعة 02:22 والجزر الأول عند 20:08 الجزر الثاني عند الساعة 08:02.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:04 المد الثاني عند الساعة 23:22 والجزر الاول عند الساعة 16:40 الثاني عند الساعة 04:57

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 35 24 95 45

دبي 34 24 95 55

الشارقة 34 21 95 45

عجمان 33 23 95 60

أم القيوين 33 21 95 75

رأس الخيمة 35 19 90 50

الفجيرة 33 27 65 25

العـين 37 25 75 20

ليوا 37 21 95 20

الرويس 34 23 90 45

السلع 38 24 90 20

دلـمـا 33 25 85 40

طنب الكبرى 30 27 85 75

طنب الصغرى 30 27 85 75

أبو موسى 30 27 90 75 .