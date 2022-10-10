نشكركم على متابعتكم خبر غداً.. محمد بن زايد في زيارة إلى روسيا الاتحادية الصديقة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 أكتوبر 2022 03:58 مساءً - متابعة – نغم حسن يقوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” غداً بزيارة إلى روسيا الاتحادية الصديقة يلتقي خلالها فخامة فلاديمير بوتين الرئيس الروسي. وبحسب “وام”، يبحث سموه خلال الزيارة مع الرئيس فلاديمير بوتين علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وروسيا و عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.