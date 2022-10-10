نشكركم على متابعتكم خبر انطلاق فعاليات الدورة 42 من معرض “جيتكس جلوبال 2022” في دبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 أكتوبر 2022 03:58 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

انطلقت فعاليات “جيتكس جلوبال 2022” في مركز دبي التجاري العالمي، اليوم، بمشاركة 5000 شركة عارضة.

وتشكل الدورة الثانية والأربعون من “جيتكس 3.0” النسخة الأكثر تأثيراً في تاريخ الحدث، كونها تغطي 7 موضوعات تكنولوجية متنوعة عبر مجالات الميتافيرس. ومستقبل الإنترنت اللامركزي، والاقتصاد الرقمي العالمي المستدام.

ويعكس الحدث السنوي الذي يستمر خمسة أيام، بحجمه الاستثنائي وتوسعه المستمر، حركة التحول الرقمي الطموحة في دولة الإمارات والمنطقة. على غرار المبادرات الحكومية مثل البرنامج الوطني الإماراتي للمبرمجين، واستراتيجية دبي للميتافيرس، ومبادرة “Next GenFDI” .

ويجمع معرض جيتكس 250 كياناً حكومياً تقود المشاريع الرقمية الاستراتيجية والشراكات بين القطاعين العام والخاص. وهيئات حكومية إماراتية تعمل على تطوير المدن الذكية والمشاريع الرقمية.

ويتضمن إصدار جيتكس 3.0 إطلاق سبع فعاليات تقنية خلال المعرض العالمي، وهي “نورث ستاردبي” المخصص للشركات الناشئة. و”الذكاء الاصطناعي في كل شيء”، وقمة “مستقبل البلوكتشين”. بالاشتراك مع سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، و”فينتك سيرج، وماركتنغمينيا”، إضافة إلى إطلاق حدثين جديدين هذا العام تم حجز المساحات فيهما بالكامل. وهما “جلوبال ديف سلام” المخصص للمبرمجين والمطورين العالميين، و”إكس-ف”.