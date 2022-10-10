نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس فيجي بذكرى اليوم الوطني لبلاده على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 أكتوبر 2022 03:58 مساءً - متابعة – نغم حسن بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” برقية تهنئة إلى فخامة ويليام كاتونيفير رئيس جمهورية فيجي ، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس ويليام كاتونيفير .