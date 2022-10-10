نشكركم على متابعتكم خبر أبوظبي.. ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام لا يزال إلزامياً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 أكتوبر 2022 03:58 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

أكد “مركز النقل المتكامل” في أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل، أن ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام، لا يزال إلزامياً، بعد تخفيف القيود المتعلقة بجائحة كورونا التي أعلنتها أخيراً الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

ودعا المركز مستخدمي وسائل النقل العام المختلفة في الإمارة، إلى ضرورة ارتداء الكمامات عند استخدام وسائل النقل العام، للحفاظ على صحة الجميع، والمساهمة في توفير بيئة عمل آمنة وصحية لمستخدمي منشآت المركز وخدماته ووسائل النقل العامة.

وتابع المركز، أنه بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة لم يدخر جهداً لاتخاذ جميع التدابير والإجراءات الاحترازية للتصدي للفيروس، في إطار الجهود المشتركة للحفاظ على سلامة أفراد المجتمع، وبما ينسجم والتوجهات الإستراتيجية للدولة الرامية إلى تحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة العامة.

يذكر أن الهيئة، أعلنت أخيراً تخفيف عدد من القيود المتعلقة بالجائحة في الدولة، منها تحديث إلزامية إجراء فحص دوري كل شهر للحاصلين على التطعيم، وكل 7 أيام لغير الحاصلين عليه، ولبس الكمامة اختياري لجميع المرافق والأماكن المفتوحة والمغلقة الأخرى، وإلغاء فاصل المسافة بين المصلين، وتقليص مدة عزل المصابين إلى 5 أيام، منزلياً أو مؤسسياً، والاكتفاء بالفحص المخبري PCR للمخالطين عند ظهور الأعراض، وتحديد متطلبات فحوص المغادرين من المطعّمين وغير المطعّمين بناء على طلب الوجهة المراد السفر إليها.