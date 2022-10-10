نشكركم على متابعتكم خبر طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 أكتوبر 2022 03:58 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعاته بأن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء مع تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:34 المد الثاني عند الساعة 01:37 والجزر الأول عند 19:28 الجزر الثاني عند الساعة 07:33.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:34 المد الثاني عند الساعة 22:37 والجزر الاول عند الساعة 16:06 الثاني عند الساعة 04:18.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 23 75 20

دبي 39 27 75 20

الشارقة 39 20 70 20

عجمان 38 22 80 25

أم القيوين 39 19 75 20

رأس الخيمة 39 17 85 25

الفجيرة 38 26 60 20

العـين 38 25 60 20

ليوا 39 22 95 30

الرويس 35 23 90 25

السلع 36 24 90 30

دلـمـا 36 27 85 45

طنب الكبرى 36 26 80 40

طنب الصغرى 36 26 80 40

أبو موسى 37 27 80 35.