نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: “جيتكس” وضع دبي على خريطة التقنية العالمية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 أكتوبر 2022 03:58 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: “غداً ينطلق أكبر معرض للتكنولوجيا في العالم على مساحة مليونَي قدم مربعة، وبمشاركة 5000 شركة من 90 دولة، منهم 35 شركة ناشئة، يتجاوز تقييم كل واحدة منها المليار دولار”.

وتابع سموه، في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع تويتر: “جيتكس جلوبال الذي بدأ منذ 1981 وضع دبي على خريطة التقنية العالمية.. ووضع التقنية على رأس أولويات دبي”.