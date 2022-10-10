نشكركم على متابعتكم خبر دبي.. دعاها إلى منزله فسرقته! على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 أكتوبر 2022 03:58 مساءً - متابعة – نغم حسن

دانت محكمة الجنح في دبي امرأة أفريقية قامت بسرقة ألف درهم وسلسلة ذهبية من أمريكي وسلمتهم لشخص آخر قام بصهر الذهب وحاول بيعه في السوق، وقضت بحبسهما شهراً وتغريمهما 30 ألف درهم وإبعادهما عن الدولة بعد قضاء محكوميتهما.

وفي التفاصيل، ادعى أميركي على فتاة تعرف إليها في ملهى ليلي بإنها قامت بأخذ أغراض تخصه من منزله بعد أن طلب منه قضاء الوقت معه في منزله.

وبعد أن خلدا إلى النوم، استيقظ ولم يجد الفتاة في المنزل، واكتشف اختفاء سلسلة قيمتها 8 آلاف دولار، وألف درهم، ونظارة شمسية، كان يحتفظ بها في خزانته، فأبلغ الشرطة بالواقعة.

وبعد ذلك، تلقت شرطة دبي بلاغاً يفيد بمحاولة إفريقي بيع سلسلة يبدو أنه حاول صهرها، ولا يملك فاتورة تفيد بملكيته لها، فقبضت عليه دورية.

وخلال التحقيق معه أقرّ أن السلسلة تعود لصديقته التي طلبت منه بيعها، وأرشدهم عن مكان وجود الفتاة فقبض عليها، حيث اعترفت بما فعلته.