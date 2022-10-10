نشكركم على متابعتكم خبر 8 فئات مستثناة من دفع ضريبة الشركات في الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 أكتوبر 2022 02:59 مساءً - متابعة – نغم حسن

تبدأ دولة الإمارات العربية المتحدة فرض ضريبة الشركات بنسبة 9%، على الشركات التي يزيد صافي أرباحها على 375 ألف درهم بدءاً من شهر يونيو/حزيران 2023.

وتستثنى من هذه الضرائب بعض الفئات والشركات، وهي:

1. أنشطة وأعمال استخراج الموارد الطبيعية، والتي ستبقى خاضعة لضرائب الشركات على مستوى الإمارة المحلية.

2. ستعفى الأعمال في الدولة من سداد ضريبة الشركات على أرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية المُستلمة من حصصها المُؤهلة.

3. المعاملات المؤهلة بين الشركات في ذات المجموعة الضريبية وإعادة الهيكلة شريطة استيفاء الشروط اللازمة.

4. راتب الفرد أو إيراد آخر مُكتسب من الوظيفة سواء تم استلامه من العمل الحكومي أو من القطاع الخاص.

5. الفوائد وأنواع الدخل الأخرى، من الودائع البنكية أو برامج الادخار التي يكتسبها الأفراد لضريبة الشركات في الدولة.

6. الاستثمار في العقارات من قبل الأفراد بصفتهم الشخصية.

7. دخل المستثمر الأجنبي الناجم عن أرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية، والفوائد وحقوق الامتياز والعائدات الاستثمارية الأخرى.

8. أرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية وأي دخل آخر محقق عبر تملكهم للأسهم أو أي أوراق مالية أخرى بصفتهم الشخصية.