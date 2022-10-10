نشكركم على متابعتكم خبر شروط إنشاء الجمعيات ذات النفع العام في الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 أكتوبر 2022 02:59 مساءً - متابعة – نغم حسن

حدد القانون في الإمارات عدداً من الشروط لإنشاء الجمعيات ذات النفع العام في الدولة.

وجعل القانون وزارة تنمية المجتمع تشرف وتراقب عمل تلك الجمعيات، كما حدد النظام الأساسي لعمل تلك الجمعيات ونطاق عملها ونشاطها وشروط عضويتها.

وتشمل شروط إنشاء الجمعيات ذات النفع العام:

1• ألا يقل عدد المؤسسين عن 20 عضواً، ويجوز للوزير الاستثناء في هذا الشرط بحيث لا يقل عدد المؤسسين عن 5 أعضاء.

2• ألا يقل عمر العضو عن 18 عاماً.

3• أن يكون العضو محمود السيرة حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

4• أن يكون جميع الأعضاء المؤسسين والعاملين من المتمتعين بجنسية الدولة.

ويتضمن النظام الأساسي البيانات التالية:

1• اسم الجمعية مشتقاً من غرضها ومقرها ونطاق عملها بالدولة.

2• أغراض الجمعية.

3• شروط العضوية وأنواعها وإجراءات قبولها وإسقاطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم.

4• طريقة تكون مجلس الإدارة واختصاصاته.

5• قواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية العادية وغير العادية واختصاصاتها وإجراءات دعوتها وشروط صحة انعقادها.

6• قواعد تعديل نظام الجمعية وإنشاء الفروع أو المراكز التابعة لها أو إدماجها مع غيرها من الجمعيات وقواعد الانتساب والاشتراك في الهيئات والمنظمات والمؤتمرات خارج الدولة.

7• موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها وطريقة مراقبة إنفاقها وبداية ونهاية سنتها المالية ونظام الاحتفاظ بالسلف وقيمتها لمواجهة المصروفات العاجلة وقواعد جمع التبرعات.

8• شروط تصفية الجمعية اختيارياً وقواعد تصفيتها ومصير أموالها.