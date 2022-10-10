نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس أوغندا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 أكتوبر 2022 02:59 مساءً - بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة “حفظه الله”. برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس “يويري كاغوتا موسيفيني”، رئيس جمهورية أوغندا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس “يويري كاغوتا موسيفيني”.