نشكركم على متابعتكم خبر 16 أكتوبر موعد دخول موسم “الوسم” في الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 أكتوبر 2022 03:57 مساءً - متابعة – نغم حسن

تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة موسم “الوسم” في 16 أكتوبر الجاري، بحسب جمعية الإمارات للفلك.

ووفقاً لوكالة أنباء الإمارات “وام”، “الوسم” هو فترة زمنية تضم أربعة طوالع من المنازل القمرية كل منزلة 13 يوما وهي “العواء” أول نجوم الوسم ودخوله يوم 16 أكتوبر ويليه “السماك” ودخوله 29 أكتوبر ثم “الغفر” 11 نوفمبر وأخيراً “الزبانا” وهو آخر نجوم الوسم و دخوله يوم 24 نوفمبر المقبل.

وينتهي الوسم يوم 6 ديسمبر القادم ليبدأ الشتاء ليكون مجموع عدد أيام الوسم 52 يوما من 16 أكتوبر حتى 6 ديسمبر .. فيما يعده البعض 60 يوما تبدأ من منتصف أكتوبر وتنتهي مع منتصف ديسمبر.

و قال إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء إن موسم ” الوسم ” أو “الوسمي” من أشهر مواسم العرب وأحمدها وسميت هذه الفترة بذلك لأن مطرها “يسم” الأرض بالنبات وأمطارها تسم الأرض بالخضرة والكلأ و هو ثاني مواسم العرب بعد الصفرية حيث تعد العرب الصفري أول المواسم و الذي يتوافق بدايته مع طلوع سهيل و جلاء القيظ .

و أشار إلى أن “الوسم” هو “الكي” الذي يترك أثرا ومطرها محمود ونافع للأرض حيث يكون في وقت اعتدال الأجواء قبل قدوم شدة البرد ويعتبر موسم ( الوسم ) أفضل أوقات المطر المحمود في الجزيرة العربية وحيث تكون شدة الحر قد ولت و البرد لم يقدم بعد و مع اعتدال الجو ، فتنبت فيه الأعشاب و تبدأ النباتات البرية بالطهور مثل ألأقحوان و القيصوم و الشيح و الجعدة و” يسم الأرض بالخضرة” تُعتبر أمطارُ الوسمِ أكثر نفعاً للأرض حيث تقل نسبة التبخر بينما تظل الرّطوبة مرتفعة ويكثر تكون الضّباب، لا سيما في الصباح الباكر و يتزامن موسم الوسم كما يعرفه أهل الأنواء مع موسم مربعانية الصفري ( على حساب الدرور ) .

و لفت إلى أن موسم المربعانية أربعون يوما أو الأربعة درور الأخيرة من مائة الصفري و هي در السبعين والثمانين والتسعين و المائة تكون في حساب الدرور خلال الفترة من ( 16 أكتوبر – 25 نوفمبر ) على اعتبار بداية حساب سهيل 17 أغسطس و مربعانية الصفري تختلف عن مربعانية الشتاء حيث تدخل شدة البرد و التي يعد اهل الأنواء و النجوم بدايتها مع طلوع نجم إكليل العقرب و الذي يطلع من الأفق الشرقي فجرا خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر .

و أشار الجروان إلى أن للعرب ربيعان “الربيع الأول” أو “ربيع الماء” وهو بداية موسم الأمطار مع اعتدال الأجواء الذي يسبق الشتاء وشدة البرد و “الربيع الثاني” أو “ربيع النبات”. و تقول العرب : ( ربعت الأرض ) فهي مربوعة إذا أصابها مطر الربيع والمطر و الشتاء كله ربيع عند العرب لأجل المطر والندى كما تسمى هذه المدة في بعض المناطق بـ( الأربعينية ) أو(المربعانية ).