نشكركم على متابعتكم خبر أبوظبي.. مجانية رسوم خدمتي “مواقف” و”درب” خلال ذكرى المولد النبوي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 أكتوبر 2022 01:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

احتفالاً بذكرى المولد النبوي الشريف، أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، مجانية رسوم خدمتي “مواقف” السطحية و”درب” اليوم السبت.

ويستأنف احتساب رسوم الخدمتين مجدداً اعتباراً من يوم الاثنين المقبل.

ويتم تحصيل رسوم خدمات “درب” يومياً من الإثنين إلى السبت، خلال فترتين، الأولى الصباحية (من 7:00 صباحاً وحتى 9:00 صباحاً)، والثانية المسائية (من 5:00 مساءً وحتى 7 مساءً)، باستثناء أيام الأحد والعطلات الرسمية.

وحذّر المركز من ركن المركبات بطريقة عشوائية أو الوقوف في الأماكن الممنوعة، والتوقف دائماً بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف، وذلك بهدف عدم إعاقة حركة المركبات وضمان أمن وسلامة المجتمع وعدم الإضرار بمصالح الآخرين، والحفاظ على جمالية المظهر العام للمدينة.