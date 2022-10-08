نشكركم على متابعتكم خبر توقعات طقس الإمارات غداً السبت على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 أكتوبر 2022 07:56 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعاته بأن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

وأوضح المركز -في بيانه اليومي- أن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 12:45 والمد الثاني عند الساعة 00:04 والجزر الأول عند الساعة 18:05 والجزر الثاني عند الساعة 06:32.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 08:27 والمد الثاني عند الساعة 20:56 والجزر الأول عند الساعة 14:52 والجزر الثاني عند الساعة 02:56.