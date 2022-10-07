نشكركم على متابعتكم خبر موعد انطلاق النسخة الـ5 لمهرجان سباق دلما التاريخي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 أكتوبر 2022 09:57 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق في 27 أكتوبر الحالي فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان سباق دلما التاريخي، بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.

وأعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان، المواعيد الجديدة لتنظيم النسخة الخامسة من المهرجان، في جزيرة دلما بمنطقة الظفرة من 27 أكتوبر الحالي إلى 3 نوفمبر المقبل، فيما سيتم تحديد موعد السباق خلال تلك الفترة طبقا للأحوال الجوية.

وسيفتح باب التسجيل للمتسابقين ابتداءً من الاثنين المقبل وحتى 20 أكتوبر الحالي، كما سيعقد اجتماع تنويري للنواخذة في 22 أكتوبر تحت إشراف نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

ورصد نادي أبوظبي للرياضات البحرية 25 مليون درهم جوائز مالية لأصحاب المراكز من الأول وحتى الـ100 في الترتيب النهائي للمشاركين، وهي الجوائز الأغلى والأضخم في تاريخ السباقات التراثية البحرية على الإطلاق في الدولة والمنطقة بأسرها.

ويحصل البطل على 1.3 مليون درهم، والوصيف على مليون درهم، والثالث على 800 ألف درهم.

كما تم تخصيص 3 سيارات جوائز للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في السباق التاريخي، دعما لمسيرة نهضة التراث البحري وترجمة لأهمية وقيمة التراث والموروث الوطني.

ويهدف مهرجان دلما التاريخي لتفعيل الجانب التراثي البحري المحلي وإعادة إحيائه، والحفاظ على الهوية الوطنية وصون التراث الإماراتي، ويروج للموروث البحري لإمارة أبوظبي وأهمية التراث البحري والجزر الإماراتية، إضافة لتشجيع المجتمع المحلي ودعم الأسر المنتجة وإنعاش السوق المحلي للجزيرة، وترسيخ مكانة المهرجان كوجهة سياحية ورياضية جديدة.

ويعد سباق دلما التاريخي للمسافات الطويلة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً الذي يحتضنه المهرجان، هو الأطول من بين سباقات المحامل الشراعية من فئة 60 قدماً حيث تبلغ مسافته أكثر من 68 ميلاً بحرياً، بما يعادل 128 كيلو متراً، كما أنه يعد السباق الوحيد الذي ينطلق من جزيرة دلما التاريخية.

ويمر السباق بـ8 جزر مختلفة هي: صير بني ياس، وبعدها جزيرة غشة، ويعقبها المرور بجزيرة أم الكركم، ثم الفطاير، وبعدها البزم، ثم الفيي، ثم مروح، وأخيراً جزيرة جنانه قبل الرسو على شاطئ كورنيش المغيرة في مدينة المرفأ بمنطقة الظفرة.

ويقدم المهرجان هذا العام العديد من المسابقات البحرية والشاطئية التراثية، كقفال بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد، وسباق المحامل 60 قدما، وسباق دلما لقوارب التجديف التراثية، وسباق دلما للتجديف على البورد الواقف، ومسابقة الصيد بالصنارة “كاستنغ ”، وبطولة السباحة، وبطولتي كرة القدم وكرة الطائرة الشاطئية، والكايت سيرف، وسباق الدراجات الهوائية، وسباق الجري، والرسم.

كما يقدم بعض الفعاليات الترفيهية والتعليمية والألعاب التراثية، التي تضم مسابقة الدومينو للرجال والنساء، ومسابقة الكيرم للرجال والنساء، والطبخ، وأجمل زي وغيرها من المسابقات.

كذلك، يضم المهرجان السوق الشعبي، الذي يحتوي على عدد من الأركان التي تجمع بين التراث الإماراتي البحري، والعديد من المحال المتنوعة لعرض المنتجات المحلية والمأكولات الشعبية، إلى جانب قرية الطفل والمسرح ومسابقاته وجوائزه اليومية، والمسابقات التراثية والشعبية والحرف اليدوية التقليدية، وغيرها من الفعاليات الشيقة والجاذبة لمختلف الفئات العمرية.