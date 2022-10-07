نشكركم على متابعتكم خبر حاكم دبي في ذكرى المولد النبوي: هو أرحم الخلق بالخلق.. وأعظمهم خلقاً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 أكتوبر 2022 05:58 مساءً - متابعة – نغم حسن

بمناسبة ذكرى المولد النبوي، دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى تجديد محبته صلى الله عليه وسلم واتباع سيرته، ونشر الرحمة التي جاء بها للعالمين.

وقال سموه: “في ذكرى مولده الذي أضاء مشارق الأرض ومغاربها .. نجدد محبته .. واتباع سيرته .. ونشر الرحمة التي جاء بها للعالمين .. هو أرحم الخلق بالخلق .. وأصدقهم كلاماً .. وأعذبهم منطقاً .. وأعظمهم خلقاً .. صلى الله عليه وسلم عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته”.