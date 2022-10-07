نشكركم على متابعتكم خبر وزارة الدفاع تبحث آفاق التعاون العسكري و الدفاعي مع تركيا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 أكتوبر 2022 05:58 مساءً - متابعة – نغم حسن ‏‎استقبل اللواء الركن طيار فلاح محمد القحطاني الوكيل المساعد للسياسات والاتصال الدفاعي بوزارة الدفاع في مكتبة صباح أمس العميد الركن تانسيل كوكيسال مدير إدارة الشؤون الخارجية في رئاسة الأركان التركية. وبحسب “وام”، جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية تركيا والتأكيد على حرص البلدين على تعزيز آفاق التعاون المشترك في جميع المجالات خاصة المتصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية وسبل دعمها وتطويرها بما يكفل تحقيق المزيد من التنسيق والتعاون المشترك.