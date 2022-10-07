نشكركم على متابعتكم خبر مرسوم رئاسي يقضي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم علاقات العمل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 أكتوبر 2022 05:58 مساءً - متابعة – نغم حسن ‏‎أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 14 لعام 2022. ويقضي المرسوم بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم علاقات العمل. وبموجب التعديلات الجديدة يبرم عقد العمل لمدة محددة قابلة للتجديد وفقاً لما يتفق عليه طرفا العلاقة التعاقدية دون تحديد سقف أعلى لمدة العقد.