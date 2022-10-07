رئيس الدولة: نستلهم من أخلاق النبي الكريمة طريقا للسعي في تحقيق الخير

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 أكتوبر 2022 01:57 مساءً - متابعة – نغم حسن

بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى استلهام طريق السعي إلى الخير من أخلاق النبي الكريمة.

وكتب سموه عبر تويتر: “”وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ” في ذكرى مولده.. صلى الله عليه وسلم.. نستلهم من أخلاقه الكريمة طريقاً للسعي في تحقيق الخير والسعادة للبشرية جمعاء ومن سيرته العطرة منهجاً لغرس مكارم الأخلاق وقيم الرحمة والتآخي بين البشر”.