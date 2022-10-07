نشكركم على متابعتكم خبر “الأرصاد” يدعو إلى توخي الحذر أثناء سقوط الأمطار على هذه المناطق على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 أكتوبر 2022 09:58 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

سقطت، اليوم الخميس، أمطار مختلفة الشدة تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة على مناطق متفرقة في العين في هيلي وشارع الريف، وفي رأس الخيمة على شوكة والمصيلي واعسمه وطريق مسافي ـ اعسمه وفلي في الشارقة على طريق الشارقة ـ كلباء في اتجاه شوكة، كما هطلت أمطار خفيفة ومتوسطة على الخليبية في الفجيرة.

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، أثناء سقوط الأمطار الغزيرة والرياح القوية الهابطة من السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والشمالية، التي قد تؤدي إلى تطاير الأجسام الصلبة وتدني مدى الرؤية الأفقية، مشدداً على ضرورة تجنب أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه والانزلاقات.

وسُجلت، اليوم، أعلى درجة حرارة على الدولة في سويحان في العين بواقع 43.4 درجة مئوية عند الساعة الثالثة عصراً، فيما سجلت أقل درجة في جبل جيس بواقع 21.2 درجة مئوية عند الساعة الرابعة والنصف صباحاً بتوقيت الإمارات.