نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تدين الهجوم المسلح الذي استهدف حضانة في تايلاند على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 أكتوبر 2022 08:58 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة للهجوم المسلح الذي استهدف حضانة للأطفال في شمال شرق تايلاند، وأسفر عن مقتل عدد من الأشخاص من بينهم أطفال.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وعبرت الوزارة عن خالص التعازي لحكومة تايلاند وشعبها الصديق، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.