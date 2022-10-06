نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد:الشيخ راشد بن سعيد بصماته لم تغادر حياتنا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 أكتوبر 2022 06:57 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن بصمات المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، لم تغادر حياتنا.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على حسابه بتويتر: «قبل 32 عاماً غادرنا والدي ووالد دبي الشيخ راشد بن سعيد.. بصماته لم تغادر حياتنا.. مشاريعه لم تغادر شوارعنا.. دروسه لم تغادر أذهاننا».

وأضاف سموه: «هكذا العظماء.. لا يغادرون المجد ولا يغادرهم.. رحم الله باني دبي.. ومهندسها.. ووالد شعبها..». ونشر سموه مقطع فيديو يستذكر خصال وإنجازات باني دبي المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله.