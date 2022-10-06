نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يهنئان السيسي بذكرى انتصارات حرب أكتوبر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 أكتوبر 2022 05:55 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس المصري بهذه المناسبة.