نشكركم على متابعتكم خبر استئناف ربط محطة مترو مول الإمارات وحديقة ميراكل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 أكتوبر 2022 04:56 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

تستأنف هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تشغيل خط الحافلات (105)، لنقل الركاب من محطة حافلات مول الإمارات إلى حديقة (ميراكل) وبالعكس، في الـ 10 من أكتوبر الجاري، بزمن تقاطر كل 30 دقيقة خلال أيام الأسبوع وفي يوم الجمعة كل 20 دقيقة لتصل إلى موقع حديقة (ميراكل)، وستكون تعرفة الرحلة الواحدة (5) دراهم فقط.

ويهدف إطلاق هذا الخط الموسمي على دعم النقل السياحي بالحافلات، لاسيما في الموسم الشتوي الذي يشهد إقبالاً منقطع النظير من قِبَلِ الجمهور من مختلف شرائح المجتمع ومن السكان والزوار والسيّاح على حد سواء، وينطلق الخط (105)، وهو خط سريع (إكسبريس)، من محطة مترو مول الإمارات ويصل مباشرة وبدون توقف إلى حديقة ميراكل والعودة إلى نقطة انطلاقه بنفس الطريقة.

وتحرص هيئة الطرق والمواصلات دائماً على توسيع وتطوير شبكة الخطوط الداخلية للحافلات العامة، وتعمل باستمرار على تعزيزها لتصبح أكثر تكاملاً مع وسائل النقل الجماعي الأخرى التي تشمل المترو والترام ووسائل النقل البحري (فيري دبي والباص والتاكسي المائيين)، بالإضافة إلى مركبات الأجرة والنقل المشترك.

ويتركز حرص الهيئة وسعيها الدائم في هذا المجال على هدف جعل وسائل النقل الحديثة هذه الخيار الأمثل للتنقّل في عموم دبي وبين الإمارة وبقية إمارات الدولة.