نشكركم على متابعتكم خبر تعيين محمود الهاشمي مديراً عاماً لـ “التنمية السياحية” في عجمان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 أكتوبر 2022 03:57 مساءً - متابعة – نغم حسن

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان قراراً أميرياً رقم 14 لسنة 2022 بشأن تعيين محمود خليل أحمد السيد الهاشمي مديراً عاماً لدائرة التنمية السياحية في عجمان.

وبحسب “وام”، نص القرار على تعيين الهاشمي مديراً عاماً لدائرة التنمية السياحية في عجمان.

ويسري هذا القرار، ويكون نافذاً قانوناً، من تاريخ التوقيع عليه، وينشر في الجريدة الرسمية .