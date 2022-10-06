نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يحضر آفراح آل نهيان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 أكتوبر 2022 09:57 صباحاً - متابعة – لجين اسماعيل :

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”. حفل زفاف الشيخ مبارك بن خليفة بن حمدان آل نهيان على كريمة الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان. الذي أقيم اليوم في مجلس المشرف في أبوظبي.

وهنأ سموه العريسين وذويهما متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة.

كما حضر حفل الزفاف ..سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين. وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي

وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان. ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.