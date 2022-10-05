نشكركم على متابعتكم خبر “فلاي دبي” تُطلق عروضاً إلى 11 وجهة وبأسعار تبدأ من 1105 دراهم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 08:54 مساءً - متابعة: نازك عيسى أعلنت ” فلاي دبي ” عن إطلاقها عروضاً إلى 11 وجهة. وستبدأ أسعار رحلات ” فلاي دبي ” من 1105 دراهم. ويمكن حجز الرحلات من موقع فلاي دبي الإلكتروني (flydubai.com) أو تطبيق فلاي دبي الرسمي أو مركز الاتصال في دبي على الرقم ​ (+971) 600 54 44 45, أو من متاجر فلاي دبي للسفر أو من خلال شركاء الشركة في السفر.