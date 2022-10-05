نشكركم على متابعتكم خبر سفير الإمارات يلتقي وزير البحث والابتكار والرقمنة الروماني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 04:54 مساءً - متابعة – لجين اسماعيل :

التقى سعادة سلطان محمد ماجد العلي سفير الدولة لدى رومانيا، معالي سيباستيان بوردوجا وزير البحث والابتكار والرقمنة ووزير التعليم الروماني المؤقت.

وذلك بحضور سعادة ماجد سلطان المسمار مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية في دولة الإمارات. وعدد من أعضاء الوفد الإماراتي المشارك في مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات. الذي تستضيفه العاصمة الرومانية بوخارست، من 26 سبتمبر الجاري وحتى 14 أكتوبر المقبل.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين. ولا سيما في مجال التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي. إضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.