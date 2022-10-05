نشكركم على متابعتكم خبر ارتفاع قيمة التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات خلال 7 أشهر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 03:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

كشفت أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي، أن قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية UAEFTS . قفزت لأكثر من 7 تريليونات درهم خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري.

وأظهرت إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي اليوم، أن قيمة التحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية. ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 29.4% خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري. مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 5.44 تريليون درهم منفذة خلال السبعة أشهر الأولى من العام 2021.

وتوزعت التحويلات المنفذة خلال السبعة أشهر الأولى من 2022، بواقع 4.281 تريليون درهم تحويلات بين البنوك. و2.763 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك.

وأوضحت إحصاءات المصرف المركزي أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها، بلغت 704.17 مليار درهم خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري. بارتفاع بنسبة 13.1% مقارنة بنحو 622.47 مليار درهم خلال السبعة أشهر الأولى من 2021.

وزاد عدد الشيكات التي تمت تسويتها عبر نظام مقاصة الشيكات خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 1.7%. ليصل إلى12.53 مليون شيك مقارنة بنحو 12.3 مليون شيك في السبعة أشهر الأولى من 2021.

من جانب آخر، أظهرت الإحصائيات أن قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري. وصلت إلى 116.728 مليار درهم، وتضمنت 116.723 مليار درهم إيداعات بالعملات الورقية و5.088 مليون درهم بالعملات المعدنية.

ووصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي لنحو 119.86 مليار درهم خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري. وشملت 119.83 مليار درهم سحوبات بالعملات الورقية، و30.07 مليون درهم بالعملات المعدنية.