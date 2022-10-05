نشكركم على متابعتكم خبر حكومة الإمارات تعزز التعاون مع الشركات العالمية لتسريع التحول الرقمي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 03:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

وقع مكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مذكرة تفاهم بالتعاون مع “سيسكو” الشركة العالمية الرائدة في مجال الشبكات والتعاون والأمن السيبراني. بهدف تعزيز العمل المشترك في تصميم وإطلاق مبادرات تسهم في تسريع التحول الرقمي والتنمية في المجالات التكنولوجية في دولة الإمارات.

حضر توقيع مذكرة التفاهم، معالي “عمر بن سلطان العلماء” وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد. و”ريم أسعد” نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة “سيسكو”.

ووقع المذكرة كل من “صقر بن غالب”، المدير التنفيذي لمكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد. و”عبد الإله النجاري”، المدير العام لمنطقة الخليج في شركة “سيسكو”.

وتركز مذكرة التفاهم على استكشاف فرص التعاون في المجالات الرئيسية التي تتماشى مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات. بما يشمل: تسريع التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال أحدث التقنيات التي تعمل على تحسين القدرة التنافسية والكفاءة وتمهيد الطريق لبيئات عمل جديدة في مختلف القطاعات الرئيسية. مثل الرعاية الصحية والتعليم والخدمات العامة، مع الاستفادة من قوة العمل الهجين لتحسين الإنتاجية والخبرة.

كما تركز على تطوير المهارات وتوفير برامج التدريب الوطنية لتمكين الكفاءات المستقبلية بالدولة وصقل المواهب المتميزة من خلال إشراك أكاديمية “سيسكو” للشبكات، ودعم البنية التحتية الوطنية الرقمية لدعم الخدمات الرقمية وتسريع التحول الرقمي مثل تعزيز المدن الذكية وخطط الأمن السيبراني، وتطوير العمليات الميدانية. من خلال تسخير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتحويل العمليات الميدانية للبنية التحتية الحيوية من خلال تطبيقات الأتمتة والمراقبة، والتحكم، والسلامة، والأمن. وضمان الأمان الرقمي من خلال الشراكة مع الجهات ذات الصلة على المستوى لتعزيز الشعور بالأمان في التجارب الرقمية واستخدام الإنترنت والعمل عن بعد.