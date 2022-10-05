قرقاش: ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يعـزز السلم والأمن

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 03:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

أكد المستشار الدبلوماسي لصاحب السموّ رئيس الدولة، أنور قرقاش، أن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل خطوة ستعزز السلم والمصالح الاقتصادية والأمن الإقليمي.

وقال قرقاش عبر تويتر: “نتابع باهتمام جهود الوساطة الإيجابية التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية لترسيم الحدود البحرية بين الجمهورية اللبنانية ودولة إسرائيل، الوصول إلى اتفاق الترسيم سيعزز المصالح الاقتصادية للبلدين وآفاق السلم والأمن الإقليمي”.