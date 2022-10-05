الدولة تحتفل بيوم الإمارات للطيران المدني

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 10:58 صباحاً - متابعة – نغم حسن

تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء الموافق لـ5 أكتوبر، بيوم الإمارات للطيران المدني الـ90.

ويتزامن هذا اليوم مع ذكرى هبوط أول طائرة على أرض الإمارات، والتي كانت قادمة من بريطانيا وحطت في الشارقة عام 1932.

وعلى مدى السنوات السابقة، حقق قطاع الطيران المدني الإماراتي، إنجازات كبير وقياسية، ليتخذ لنفسه مكانة عالمية، حيث استقبل ملايين المسافرين والشحنات، وكان له دور أساسي في سوق السفر الجوي.

وحصدت الناقلات الوطنية ألقاب متعددة كالأكبر في السفر الدولي، والأفضل في السفر الاقتصادي.

وتضم شركات الطيران الوطنية كلاً من: طيران الإمارات والاتحاد للطيران وفلاي دبي والعربية للطيران، والعربية للطيران أبوظبي، ويزآير أبوظبي.