شرطة دبي‬⁩ تضبط آسيوياً عرض حياته والآخرين للخطر

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 09:56 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

‫ضبطت شرطة دبي‬⁩، آسيوياً عرض حياته والآخرين للخطر.

وأفادت الشرطة أنه طبقاً للمادة 399 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسمة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، يعاقب بالحبس وبالغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من ارتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم أو حرياتهم للخطر.

ودعت شرطة دبي أفراد الجمهور، للإبلاغ عن مثل هذه الظواهر السلبية عبر خدمة “عين الشرطة” التي تعتبر إحدى الخدمات التي توفرها شرطة دبي على تطبيقها الذكي، وتهدف إلى إشراك أفراد المجتمع في حفظ الأمن والحد من الجريمة والإبلاغ عن التجاوزات غير القانونية.