نشكركم على متابعتكم خبر توقعات الأرصاد لطقس الإمارات غداً الأربعاء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 08:57 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعاته بأن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الخميس مع تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وأوضح المركز -في بيانه اليومي- أن حركة الرياح جنوبية شرقية – شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً و يحدث المد الأول عند الساعة 20:19 والمد الثاني عند الساعة **:** والجزر الأول عند الساعة 04:30 والجزر الثاني عند الساعة **:**

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 17:35 والمد الثاني عند الساعة 07:12 والجزر الأول عند الساعة 12:17 والجزر الثاني عند الساعة 00:12.