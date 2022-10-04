نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يبعثان برقية تعزية إلى سلطان عمان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 07:00 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة صاحب السمو السيد جلندي بن سيف بن حمود آل سعيد.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقية تعزية مماثلة إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة.