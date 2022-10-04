نشكركم على متابعتكم خبر “عن بعد”.. 3 منصات رقمية لتأسيس الأعمال في الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 02:01 مساءً - متابعة – لجين اسماعيل :

دعت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات كافة الأفراد للاستفادة من 3 منصات رسمية ومعتمدة مخصصة. لتقديم كافة المعلومات والخدمات الرقمية للمساعدة على تأسيس الأعمال «عن بُعد». والحصول على التراخيص المطلوبة دون الحاجة إلى زيارة الدوائر الحكومية ومراكز الخدمة.

وأوضحت أن الحكومة الاتحادية تقدم خدمة «باشر» لتأسيس الأعمال. وهي خدمة إلكترونية متكاملة تتيح للمستثمرين تأسيس الشركات في دولة الإمارات إلكترونياً عبر منصة إلكترونية متكاملة مدمجة. مع الدوائر والجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية بترخيص الأنشطة الاقتصادية في الدولة. وذلك خلال دقائق فقط باستخدام إجراء سريع وسهل وآمن، ومن دون حاجة للمستثمرين إلى زيارة أي جهة حكومية.

وأضافت أنه في العاصمة أبوظبي، يقدم مركز أبوظبي للأعمال خدمة الرخصة الفورية. التي تسمح للمستثمر بتأسيس الأعمال عبر الإنترنت.

وتابعت أنه في دبي، أطلقت اقتصادية دبي بالشراكة مع الجهات الحكومية المحلية الأخرى. في الإمارة برنامج منطقة دبي التجارية الافتراضية (VCC).