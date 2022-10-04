نشكركم على متابعتكم خبر حاكم الشارقة يعفي كبار السن في سوق العرصة من الإيجارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 11:55 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإعفاء أصحاب المحلات من كبار السن المواطنين في سوق العرصة من الإيجارات، وسرعة إنجاز صيانتها، وتلبية كافة احتياجاتهم.

وأفاد أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي بالإنابة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير “شروق”، في مداخلة هاتفية عبر برنامج “الخط المباشر”، الذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون الشارقة، أن “شروق” تكفلت بالتصاميم الداخلية والديكورات لمحلات المسنين المواطنين، وهي نحو 10 محلات، وكافة احتياجاتهم، بما فيها توفير البضائع وترتيب المحلات وتوسعتها وتعديلها لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الزوار والزبائن، وحتى يتمكنوا من استئناف أعمالهم فوراً وبكل يسر وسهولة، وأنه سيتم التواصل معهم للتأكد من حسن سير أعمالهم وتلبية كافة متطلباتهم.

وكشف القصير، أنه سيتم الانتهاء من كافة أعمال الصيانة والديكور، بالتعاون مع هيئة الشارقة للآثار، بحلول نهاية العام الجاري، بما يشمل فتح وتطوير جميع مداخل السوق لتكون الأعمال المنفذة تجربة متكاملة، مشيراً إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية، ومن خلال توجيه للمجلس التنفيذي، أمرت بإلغاء كافة رسوم الترخيص التجاري لهذه المحلات.