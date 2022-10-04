نشكركم على متابعتكم خبر بلدية رأس الخيمة و الحكومة الإلكترونية تدشنان بوابة رحلة المتعاملين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 08:56 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أطلقت بلدية رأس الخيمة بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية مشروع بوابة رحلة المتعاملين عبر باقة من الخدمات الإلكترونية كمرحلة أولى تحت مسمى “إدارة عقاراتي” عبر البوابة الرسمية لحكومة رأس الخيمة “rak.ae” لتكون نافذة جديدة شاملة تقدم الخدمات الحكومية إلى كافة فئات المجتمع من ملاك العقارات في الإمارة مما يوفر الوقت والجهد عليهم كما سيسهل الوصول لبيانات العقارات والحصول على خدماتهم بشكل أسرع و أفضل.

ومن خلال هذه الباقة يستطيع ملاك العقارات والأراضي إدارة العقارات واستعراض الأراضي والوحدات التي يملكونها أو يديرونها بكل تفاصيلها إضافة إلى إمكانية عرض الملكية على خارطة مكانية موثوقة وإنجاز عدد كبير من الإجراءات حيث تتضمن هذه الرحلة الافتراضية مجموعة من الخدمات التي تمكن المتعامل من إنجاز معاملته بشكل متكامل وسهل وبأقل عدد من الخطوات حيث تتضمن سلسلة متكاملة من الخدمات التي تمكن المتعامل من إدارة العقارات و إنجاز إجراءات فصل ودمج وفرز قطع الأراضي بالإضافة للحصول على خدمات إصدار نظم البناء.

وقال سعادة المهندس أحمد بن سعيد الصياح مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية في رأس الخيمة إن رؤية والتوجيهات الرشيدة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي ساهمت في تطوير الخدمات الحكومية وتحسينها لتواكب متطلبات المتعاملين من مختلف الفئات ولقد تم الاستناد على العديد من الاستراتيجيات والمعايير التي ساهمت بشكل مباشر في تطوير وتصميم هذه الخدمات الجديدة مثل “الموجهات الإرشادية لجودة المنصات الرقمية 2022” و “استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية 2021 – 2025 ” حيث أن “رحلة المتعاملين” هذه هو نتاج تعاون مشترك بين فرق العمل بدائرة البلدية وهيئة الحكومة الإلكترونية لتوفير خدمات حكومية رقمية متكاملة استباقية 100 % وتعكس احتياجات ومتطلبات المتعاملين لتناسب أسلوب حياة المستقبل

من جانبه قال سعادة منذر محمد بن شكر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة إن إطلاق هذا المشروع يعتبر نقلة نوعية في تقديم الخدمات لأفراد المجتمع ويأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم رأس الخيمة في تطبيق أفضل الممارسات في مجال خدمة أفراد المجتمع.

ولفت إلى أن دائرة بلدية رأس الخيمة تسعى دائما إلى تطوير أنظمة العمل لديها لتقديم أفضل تجربة خدمية للمتعاملين من خلال تدشين مشاريع تسهل عملية إنجاز المعاملات وترفع من جودة الأداء وإن هذه البوابة ستمكن المتعامل من إدارة عقاراته بكل سهولة ويسر عبر توفير بيانات العقارات المملوكة و مواقعها وعرض البيانات على خارطة مكانية.

وقال :” إننا في القطاع الحكومي بإمارة رأس الخيمة نحرص دائما على توحيد الجهود والمضي قدما نحو تقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع وإن تعاوننا مع هيئة الحكومة الإلكترونية يجسد حرص الجهات الحكومية وسعيها الدؤوب إلى تطوير الأنظمة الخدمية والتعاون فيما بينها لإسعاد أفراد المجتمع”.