نشكركم على متابعتكم خبر حاكم الشارقة يؤكد العمل على تغيير التشريع لمجالس الضواحي والقرى على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 أكتوبر 2022 07:58 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أنه سيعمل على تغيير التشريع لمجالس الضواحي والقرى، لسماع أصوات المجتمع ومطالباته.

وأوضح سموه عبر الخط المباشر، “سأعمل على تغيير التشريع لمجالس الضواحي والقرى، لسماع أصوات المجتمع ومطالباته، وهذا أول تصحيح للتركيبة الإدارية في إمارة الشارقة، وكل بلدية تُكوّن مجتمعاً، وأنا الآن أضع كل واحدة كأنها محتاجة لكل الخدمات”.

وأضاف سموه، “الإحصاء مهم جداً لأنه يساعدني في التواصل مع المجتمع، والإحصاء المقبل يساعدني على عمل الدراسات التي أطبقها على الواقع والتي تتحول إلى قرارات وتمويلات ومشروعات”.

وتابع سموه، “الآن.. كل مدينة لها وحدة مجتمع، وأنا أحاول أن أكون فسحته وفرجته.. أتعامل معه معاملة تجعله في وضع صحي آمن، دخله متوفر، لا يحتاج إلى إعانة ولا يمد اليد أبداً.

وأجاب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، على سؤال – الناس تسأل ماذا يريد منا الشيخ؟ أقول أريد منك الإيمان بالله والالتزام بعبادته بالدرجة الأولى.. ثم الالتزام بقيمك الإنسانية والحفاظ على موروثك والحفاظ على ترابك من الملوثات.. وهذه ليست فقط مطالبي بل مطالب الدين ويجب أن تكون مع الله.. وإن كنت كذلك فإن الله سيكون معك.