نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: قررنا أن نواكب العالم بقيادات إعلامية شابة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 أكتوبر 2022 06:58 مساءً - متابعة – نغم حسن

سلّط صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الضوء علـى أهميـة الإعـلام الحديث.

وبحسب صحيفة “الخليج”، قال سموه في شريط مصور عبر تويتر، بمناسبة انطلاق الدورة الـ20 من منتدى الإعلام العربي: “نحن الآن أمام واقع جديد بفضل تطور وسائل الاتصال اسمه “القرية الكونية”، حيث أصبح هناك مجال واحد للمعلومات والأخبار، ونحن قررنا أن نواكب العالم بقيادات إعلامية شابة، نحتاج إليها كحاجتنا للأطباء والمهندسين”.