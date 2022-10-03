نشكركم على متابعتكم خبر موارد الشارقة تُعلن عطلة المولد النبوي الشريف لعام 1444 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 أكتوبر 2022 06:58 مساءً - متابعة – نغم حسن

حددت دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة عطلة المولد النبوي الشريف لدوائر وهيئات حكومة الشارقة، يوم السبت 8 أكتوبر 2022م.

ويستأنف الدوام الرسمي يوم الإثنين الموافق 10 أكتوبر 2022م، مع مراعاة الجهات الحكومية التي تعمل بنظام المناوبة.

ورفعت دائرة الموارد البشرية بالشارقة بمناسبة المولد النبوي الشريف أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة – حفظه الله – ، وإلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، ولسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ولإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات ، ولشعب دولة الإمارات خاصة والأمتين العربية والإسلامية عامة .